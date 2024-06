Foto da Facebook

A dirlo è stato Giuseppe Marasco all'inaugurazione di un comitato elettorale di Fratelli d'Italia

Frase shock del neo consigliere comunale di Manfredonia Giuseppe Marasco. “Noi siamo abituati ai forni crematori”, queste le parole pronunciate all’inaugurazione di un comitato elettorale di Fratelli d’Italia nella cittadina in provincia di Foggia. La sua è una voce fuori campo che desta le risate dei presenti all’evento.

Dopo il taglio del nastro del comitato, prende la parola Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di FdI. “Scusate se ho tolto la giacca, fa caldo, dovremmo far mettere l’aria condizionata”, dice. È a questo punto che Marasco risponde: “Noi siamo abituati ai forni crematori”. L’inaugurazione è dello scorso 18 maggio, ma il video, postato dal sito ‘Stato quotidiano’ è diventato virale oggi. Il comitato era a sostegno di Ugo Galli candidato sindaco, al ballottaggio il prossimo weekend. In caso di vittoria, Marasco – già materialmente eletto in consiglio – ha fatto sapere che avrà un assessorato.

