Faccia a faccia tra l'ex sindaco della Capitale e il co-fondatore del Movimento

Colloquio di circa un’ora tra l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi e il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo all’Hotel Forum di Roma dove il comico soggiorna abitualmente quando è nella Capitale. Qui il Garante M5S ha svolto una serie di incontri tra cui quello di ieri con il presidente Giuseppe Conte per fare il punto su obiettivi e regole interne del Movimento dopo il risultato deludente elle elezioni europee. Dopo l’incontro in mattinata con Raggi Grillo è salito in macchina e ha lasciato l’hotel romano senza rilasciare commenti.

