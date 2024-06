La tv americana ha descritto la regione che ospita il summit come violenta e con forte presenza di criminalità organizzata

“Non so le ragioni per cui una grande televisione come la Cnn abbia scritto queste cose inesatte sulla Puglia ma è sempre la benvenuta. Tutti possono rimediare a un errore, in questo caso gravissimo”. Lo ha affermato in un’intervista a LaPresse il governatore della Puglia, Michele Emiliano. “Il numero di reati che si commettono in Puglia – ha aggiunto – è molto più basso di qualsiasi città americana e le organizzazioni mafiose sono ben contenute”.

