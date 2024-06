Il tenore si è esibito in occasione della cena offerta dalla premier Meloni

Andrea Bocelli canta per i leader del G7 riuniti a Borgo Egnazia. Lo spettacolo si è tenuto in occasione della cena offerta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In prima fila, ad assistere all’esibizione del celebre tenore, accanto alla premier italiana anche il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

