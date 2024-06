Momenti di apprensione per la presenza di fumo in cabina

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di venerdì per il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’aereo sul quale l’esponente di governo stava viaggiando, di ritorno da Bruxelles, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Ciampino. A determinare la procedura sarebbe stata la presenza di fumo in cabina. L’atterraggio è avvenuto in sicurezza. Crosetto rientrava da Bruxelles dove giovedì ha preso parte alla ministeriale Difesa della Nato.

