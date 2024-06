Alla giornata dedicata alla scoperta della Puglia hanno partecipato Heiko von der Leyen, Amèlie Derbaudrenghien, Britta Ernst, Ritu Banga e Yuko Kishida

Mentre a Borgo Egnazia sono in corso i lavori per il G7, le mogli dei leader mondiali hanno colto l’occasione per partecipare a una giornata dedicata alla scoperta della Puglia, visitando Alberobello, città nota per i Trulli.

Tra le first lady presenti, Amèlie Derbaudrenghien, moglie del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Britta Ernst, moglie del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Ritu Banga, moglie del presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, e Yuko Kishida, moglie del premier giapponese Fumio Kishida. Heiko von der Leyen, marito della presidente della Commissione Europea Ursula, l’unico first gentleman.

