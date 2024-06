All'ordine del giorno il dossier migrazioni, Indo-Pacifico, sicurezza economica e intelligenza artificiale

Al via a Borgo Egnazia la seconda e ultima giornata di lavori del G7. La prima sessione in agenda è quella dedicata al dossier migrazioni. La sessione successiva – in programma alle 11.30 dopo lo spazio per i bilaterali (la premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente statunitense Joe Biden alle 10.45) – sarà incentrata su Indo-Pacifico e sicurezza economica. Intorno alle 13 Meloni riceverà nella sede dei lavori nel resort pugliese le nazioni e le organizzazioni internazionali invitate. Tra gli altri ci saranno i presidenti di Argentina (Milei), Brasile (Lula), India (Modi), Turchia (Erdogan), Unione africana, oltre ai rappresentanti di Onu, Ocse, Fmi, Banca mondiale e Banca africana dello sviluppo.

Prima dell’avvio dei lavori del pomeriggio Meloni accoglierà Papa Francesco che sarà il ‘keynote speaker’ dell’ultima sessione del summit, che sarà dedicata a intelligenza artificiale, energia, Africa/Mediterraneo (formato G7 con Santo Padre e outreach). Al termine tutti i partecipanti scatteranno una foto di famiglia. Il G7 si chiuderà quindi in serata con la riunione finale dei leader e l’adozione della dichiarazione conclusiva del vertice. In serata, a Borgo Egnazia, andrà quindi in scena la cena offerta dalla presidente del Consiglio in cui si terrà l’esibizione musicale del tenore Andrea Bocelli, accompagnata da uno spettacolo di danza.

Scontro Meloni-Macron sull’aborto

L’inizio di giornata porta con sé i malumori di ieri tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. I due si sono scontrati sull’aborto, parola che non è stata inserita nel documento finale su cui gli sherpa hanno continuato a lavorare nei giorni scorsi fino a tarda notte. “Mi dispiace. Conoscete la posizione della Francia, noi abbiamo inserito il diritto all’aborto nella Costituzione ma non c’è la stessa sensibilità in tutti i Paesi”, ha detto il presidente francese. “Noi condividiamo questa visione di uguaglianza fra uomo e donna ma non è condivisa da tutto lo spettro politico, mi dispiace ma lo rispetto perché è una scelta sovrana del vostro popolo”. Dura la replica della premier: “Non c’è alcuna ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d’accordo. E credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7″.

