"Hanno tentato di trasformare quest'aggressione in una rissa", afferma il governatore pugliese a LaPresse

“C’è un deputato, Leonardo Donno, che, seppur in modo pittoresco ma in Parlamento non credo sia l’unico, ha provato a consegnare un tricolore a Calderoli. Dopodiché un nugolo di persone, non solo della Lega, ma anche di Fratelli d’Italia, lo hanno aggredito. Mancavano solo i manganelli e l’olio di ricino“. Così in un’intervista a LaPresse il governatore della Puglia Michele Emiliano, commentando la rissa scoppiata alla Camera ai danni del deputato cinque stelle Leonardo Donno. “Hanno tentato di trasformare quest’aggressione in una rissa – conclude Emiliano – ma non mi pare che nessuno abbia partecipato a una rissa. C’è stata un’aggressione verso Donno” che è “andato in ospedale, ha avuto un blocco respiratorio per qualche minuto a causa di un colpo professionalmente dato da chi sapeva come colpire allo sterno. Fatto gravissimo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata