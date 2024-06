La segretaria del Pd: "Sentirò i leader delle altre minoranze per valutare possibili azioni congiunte"

Elly Schlein condanna la maggioranza per la mega rissa scoppiata ieri alla Camera dei deputati, durante la seduta sull’autonomia differenziata, nella quale sono volati calci, pugni e spintoni. “Quello che è successo ieri è di una gravità inaudita. A 100 anni dall’ omicidio Matteotti vedere in aula il segno della Decima mas, e un’aggressione così violenta non è possibile. Ancora di più oggi non dobbiamo farli passare e far vedere fuori che la nostra opposizione sarà durissima contro riforme che scardinano l’impianto costituzionale del Paese”, ha detto la segretaria del Partito democratico nel corso dell’assemblea dei gruppi dem. “Dobbiamo evitare di cadere nelle provocazioni”.

Schlein: “Sentirò leader opposizioni per azioni congiunte”

“Sentirò i leader delle altre opposizioni per valutare possibili azioni congiunte”, ha aggiunto la leader del Pd.

Schlein: “Non è stata rissa ma aggressione”

“Non è stata una rissa ma un’aggressione”, e “faremo un’opposizione durissima perché quello che e successo non può passare sotto silenzio“, ha detto ancora Schlein. “Ci opporremo a questa riforma che scardina i principi costituzionali e spacca il Paese”.

Tajani: “Non ho parole, emiciclo non è un ring”

“Non ho parole”, ha commentato Antonio Tajani a ‘Start’ su Sky Tg24. “L’emiciclo non è un ring, non sono i pugni che risolvono i problemi politici, non sono le smargiassate e le grida, ma sono le idee che devono essere ben spiegate per convincere gli elettori”, ha osservato Tajani. Quanto alla riforma “più che sulle modifiche noi abbiamo posto il problema di avere il quadro della situazione economica generale, per questo presenteremo alcuni ordini del giorno, compreso uno che ricalca quello approvato dal Consiglio regionale della Calabria”. Per il vicepremier “attraverso queste votazioni faremo in modo di tutelare le regioni del sud, perché l’autonomia vada a vantaggio di tutto il Paese, da Milano a Reggio Calabria”.

