"Evitare di creare tensioni, al di là delle dinamiche specifiche", ha aggiunto il presidente del Senato

La bagarre di ieri alla Camera sull’Autonomia? “Non do colpe, non ho visto le dinamiche. Non importa la colpa di chi è, ma quello che io sottolineo che, anziché in questi giorni cercare di fare vedere l’Italia conscia del proprio ruolo e della propria importanza con le dovute differenze, stiamo dando un’immagine peggiore di quella che diamo normalmente. Mi sembra un harakiri”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti a un evento a Milano.

“Non c’ero, sicuramente non valuto bene” i fatti di ieri. “Credo che bisogna evitare di creare tensioni al di là delle dinamiche specifiche. Io non c’ero, ma quello che mi dispiace è che in questi giorni diamo una rappresentazione che normalmente non c’è quasi che, proprio perché siamo sotto l’occhio del mondo, creiamo delle tensioni che per gli altri giorni del mese e dell’anno” non ci sono. “Non è mai successo alla Camera, almeno in questa legislatura, guarda caso succede proprio ora. Mi sembra una miopia generale”, ha aggiunto.

La Russa: “Al Senato nulla di paragonabile a tumulti di ieri”

“Io dico che nei giorni in cui l’Italia è al centro dell’attenzione del mondo non è una cosa che mi entusiasma quello che è successo. Anche se è successo, al di là di qualche forma di esasperazione forse un po’ strumentale, senza che fosse qualcosa di paragonabile ai tumulti di ieri, chiamiamoli così”, ha aggiunto La Russa parlando a margine della presentazione a Milano dello spot “Dop Igp Campioni di Qualità”, realizzato in vista degli Europei dal Masaf in collaborazione con la Figc.

“Sono in contatto costante, mi dispiace di non essere stato lì stamattina. Ci tenevo a questo invito della Figc per rappresentare tutto il Senato, maggioranza e opposizione, che in questi giorni dovrebbe forse capire un po’ di più che va messo davanti l’interesse nazionale rispetto alle legittime motivazioni di parte. C’è il G7, credo che in questi giorni invece di presentarci divisi, bisogna fare squadra come Italia, cosa che io auspico”, ha aggiunto.

Ufficio di presidenza convoca 12 deputati coinvolti in rissa

L’Ufficio di presidenza della Camera presieduto da Lorenzo Fontana, secondo quanto si apprende, sta visionando i filmati relativi alla rissa scoppiata ieri nell’aula di Montecitorio mentre era in corso l’esame del ddl sull’autonomia. I componenti dell’udp insieme ai questori ascolteranno tra pochi minuti Leonardo Donno (M5S), Igor Iezzi, Stefano Candiani e Domenico Furgiuele (Lega), Federico Mollicone, Enzo Amich e Gerolamo Cangiano (FdI) , Arturo Scotto, Andrea Gnassi, Claudio Michele Stefanazzi, Enzo Amendola e Nicola Stumpo (Pd), convocati in audizione nel pomeriggio perché coinvolti a vario titolo negli episodi di ieri.

