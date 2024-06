Il deputato di Sinistra Italiana: "Squadrismo intollerabile, non può passare in silenzio"

“Quello che è successo alla Camera è di una gravità senza precedenti“: è il commento del deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni alla rissa in Aula che ha visto coinvolti Igor Iezzi (Lega) e Leonardo Donno (M5S). “La destra è scesa dai banchi per aggredire e picchiare un parlamentare dell’opposizione che era già stato espulso e che non aveva usato nessun tipo di aggressività fisica – ha proseguito Fratoianni – Lo hanno letteralmente pestato in una dinamica di squadrismo intollerabile. È qualcosa di clamoroso, che non può passare in silenzio“.

