Continua la tensione dopo la rissa che ha coinvolto i deputati Igor Iezzi (Lega) e Leonardo Donno (M5S)

Continua la tensione in aula alla Camera. Alla ripresa dei lavori dopo la lunga sospensione seguita alla rissa che ha coinvolto i deputati Igor Iezzi (Lega) e Leonardo Donno (MS5), ha preso la parola il deputato Fdi Marco Padovani per ricordare Stefano Bertacco, esponente della destra veronese, a quattro anni dalla scomparsa: “Stefano sognava un’Italia fiera e giusta, quell’Italia che FdI cerca ogni giorno di migliorare con impegno, fervore e diligenza in suo nome e in nome dei militanti scomparsi. Orgoglioso di esserti stato amico: Stefano Bertacco presente”, ha detto Padovani causando di nuovo la bagarre per l’evidente riferimento al gergo fascista. Sergio Costa, vicepresidente della Camera che presiedeva la seduta, l’ha sospesa perché “non ci sono le condizioni per andare avanti”. Qualche minuto dopo ha riaperto i lavori solo per dare lettura dell’ordine del giorno di domani.

