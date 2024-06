Lo comunica con una nota la Casa Bianca

Bilaterale tra il presidente americano Joe Biden e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì a margine del G7 di Borgo Egnazia (Fasano) in provincia di Brindisi. Lo comunica con una nota la Casa Bianca, diffondendo il programma degli appuntamenti del presidente Usa.

Il programma di Biden

L’Air Force One del presidente Usa è decollato alle 8.35 locali (le 14.35 in Italia) dalla Joint Base Andrews in Maryland, diretto a Brindisi, dove l’arrivo è previsto alle 22.45. Giovedì, Biden sarà accolto al G7 dalla premier Meloni e prenderà parte a diverse sessioni di lavoro nell’ambito del vertice. Nella stessa giornata, il presidente Usa terrà una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Venerdì, invece, Biden prenderà parte ad altre sessioni di lavoro del G7 e, oltre al bilaterale con Meloni, avrà un incontro con Papa Francesco. Al termine della giornata, il presidente Usa lascerà Fasano diretto a Brindisi, per poi fare ritorno negli Stati Uniti, a Los Angeles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata