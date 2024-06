Il vertice prenderà il via giovedì 13 giugno a Borgo Egnazia (Brindisi)

È giallo sulla presunta eliminazione di un punto relativo al diritto all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7 che prenderà il via giovedì 13 giugno a Borgo Egnazia (Brindisi) in Puglia, riportata da alcuni organi di stampa. Fonti della presidenza italiana del G7, però, smentiscono le indiscrezioni: “Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7″, spiegano le fonti.

