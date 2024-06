Le dichiarazioni del governatore dopo la vittoria delle regionali

“Sono molto soddisfatto di questo risultato. Ringrazio i cittadini, perché questo è un risultato importante, voglio testimoniare come questa vittoria abbia un sapore diverso da cinque anni fa, perché essere confermati è sempre più difficile rispetto a essere eletto la prima volta”. Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che ha vinto le regionali e viene così confermato per altri 5 anni. “Questo – aggiunge – mi inorgoglisce moltissimo ma mi dà anche molta responsabilità, soprattutto per quello che dobbiamo fare ancora insieme. Voglio ringraziare i miei competitor, perché è stata una campagna elettorale corretta. L’essere gentili e corretti in politica, ma in generale nella vita, è fondamentale. Guardando alla nostra regione, tranne ai tempi di Ghigo, la riconferma non c’è mai stata e questo per me dà a questa vittoria, con oltre venti punti di scarto, un significato ancora maggiore. Da domani andremo avanti sempre con determinazione e impegno”.

