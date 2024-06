La segretaria dem: "Serve ruolo diplomatico e politico dell'Ue, o voce unica o saremo afoni"

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nel corso della conferenza stampa post elezioni europee al Nazareno: “Non c’è mai stata una discussione sul fatto che l’obiettivo di tutti sia costruire le condizioni di una pace giusta in Ucraina. In Medio Oriente da ottobre noi chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato, che purtroppo non è arrivato nonostante gli spirargli su una trattativa di questi ultimi giorni. Se l’Europa non trova una sua voce sola e forte in politica estera saranno altri grandi potenze a fare le loro partite i loro interessi e noi rischiamo di essere afoni”.

“Se non troviamo un modo di fare insieme sulla linea politica estera che mira a costruire un’identità chiara riconoscibile rischiamo di condannarci alla irrilevanza e di tradire l’essenza stessa dell’Unione che nasce come progetto della pace e deve rimanere un progetto per la pace”, ha aggiunto Schlein.

