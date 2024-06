Il vicepremier dedica il risultato delle elezioni a Silvio Berlusconi

All’indomani delle elezioni europee il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, in una conferenza nella sede del partito si dice entusiasta del risultato: “Ci eravamo fissati un obiettivo e in questi mesi abbiamo raggiunto un traguardo straordinario. È la prima tappa di un lungo percorso, di una strategia in cui vogliamo essere protagonisti in quello spazio politico che va da Meloni a Schlein. Lo abbiamo occupato ieri e puntiamo ad allargarlo. Il 20% è l’obiettivo delle politiche. Abbiamo messo le fondamenta e cominciato a costruire il centro di gravità permanente della politica italiana”.

Tajani: “Consenso FI non effimero, tanti elettori giovani”

Il risultato emerso nelle Europee “è un segno importante per il governo, che allarga i consensi e i confini del centrodestra. E quello di FI non è un consenso effimero. C’è stato un cambiamento del nostro dna, abbiamo avuto tanti elettori giovani. Siamo un partito che ha avuto in tutta Italia un risultato positivo, e in Sicilia siamo il primo partito”, ha aggiunto Tajani che ha poi ricordato il fondatore del partito “Il 12 giugno sarà il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, e dedichiamo a lui questo straordinario risultato”.

“Dedichiamo lo straordinario risultato a Berlusconi”

“La segretaria nazionale del partito si riunirà proprio in questa data per fare il punto. Non ci fermiamo. Abbiamo di fronte a noi una stagione impegnativa ma molto interessante. Con la nostra proposta politica vogliamo recuperare una parte del elettori che non si sono presentati alle urne” e, sui ritorni in Forza Italia, ironizza: “Questo non è un taxi. Se c’è qualcuno che vuole impegnarsi con noi vedremo e valuteremo. Sia chiaro che non offriamo niente a nessuno”.

Antonio Tajani ha anche parlato della maggioranza come di un legame in continua crescita: “Questi sono voti per il Parlamento europeo, da parte nostra non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza, che anzi si rafforza. Massima lealtà quindi. Ho sentito Meloni stamattina e ci siamo fatti le congratulazioni. Continueremo a lavorare d’amore e d’accordo” ha concluso.

