“Il voto rafforza la voglia di studiare vie per uscire dal conflitto, sia tra Russa e Ucraina che tra Israele e Palestina. Le piazze e le urne chiedono pace. L’ipotesi di bombardare fuori dai confini ucraini è stata sonoramente bocciata dagli elettori, perché i due portavoce con l’elmetto, Macron e Scholz, hanno perso a Parigi e a Berlino”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa nella sede di via Bellerio, indetta per commentare i risultati delle elezioni europee.

