La segretaria dem: "Voto forze opposizioni supera maggioranza"

Sono reazioni soddisfatte quelle degli esponenti del Pd dopo i primi risultati delle elezioni europee 2024. Secondo le prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi, il partito della segretaria Elly Schlein è la seconda forza politica d’Italia con circa il 24% dei voti, superando di cinque punti percentuali i risultati del 2019. “Se i dati reali confermeranno le proiezioni sicuramente è un risultato molto positivo per il Pd, che dice che esiste un’alternativa e che abbiamo accorciato le distanze rispetto al partito di Giorgia Meloni“, ha commentato al Nazareno il responsabile Organizzazione dei dem, Igor Taruffi. “È una serata importante, che ci affida la responsabilità di dare concretezza all’alternativa, i numeri ci danno una concretezza importante. Il fatto di aver insistito sui temi vicini alle persone come sanità e lavoro ha dato i suoi risultati”, ha aggiunto.

Schlein: “Risultato straordinario, siamo partito che cresce di più”

In nottata è poi arrivato il commento della leader Pd Elly Schlein, sempre al Nazareno. “Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, a chi ce l’ha ridata, a chi per prima volta ha votato per noi. Se le proiezioni saranno confermate è un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si restringe”, ha affermato.

“Sentiamo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno dato di costruire l’alternativa a questo Governo. Il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al Governo. Quindi noi continueremo a essere testardamente unitari e a sentire da questa sera la responsabilità ancora più forte a costruire l’alternativa”, ha detto ancora Schlein.

Schlein: “Risultato ci impegna ancora di più a costruire alternativa a destre”

“Continuiamo a seguire questi dati, ma con una grande soddisfazione davvero, una grande emozione per il risultato che si sta profilando e ci impegna ancora di più da domani a costruire l’alternativa a queste destre sia in Europa che in Italia”, ha ribadito la segretaria dem.

Schlein: “Pse tiene, non è possibile maggioranza senza di noi”

“A livello europeo il partito socialista europeo tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo S&D al Parlamento Europeo. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento Ue all’interno del Partito socialista”, ha invece detto Schlein per quanto riguarda la prospettiva generale delle elezioni europee.

