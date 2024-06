La premier commenta il risultato elettorale: "Complimenti anche a Forza Italia e Lega"

Il 28,81% raccolto da Fratelli d’Italia alle elezioni europee “Non è affatto un dato scontato. Io penso che sia un risultato clamoroso, chiaramente molto importante politicamente e commovente personalmente”. Così la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, ospite di Rtl 102.5. “Penso che sia chiaro come abbiamo visto in queste ore che in Europa tutti i partiti di governo, in una fase così difficile sul piano della congiuntura economica, sul piano della congiuntura internazionale, abbiano sofferto, e l’Italia va totalmente in controtendenza con il risultato di Fratelli d’Italia che – sottolinea Meloni -, dopo quasi due anni di governo, con scelte anche difficili, cresce in modo significativo”.

