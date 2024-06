L'ex sindaco di Roma: "Si è fatto nuovi amici e guadagna molto bene

L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, eletto al Parlamento europeo con AVS, lancia una frecciatina a Matteo Renzi che fu segretario del Pd quando il primo cittadino di Roma si dimise e che non ha raggiunto con Stati Uniti d’Europa la soglia di sbarramento Ue: “Matteo Renzi? Penso che sarà molto felice perché gli abbiamo fatto un favore – ha detto Marino – Temo che in forza delle norme europee non avrebbe potuto fare il conferenziere e guadagnare due o tre milioni di euro all’anno. Cosa che rispetto a 10 anni fa gli ha fatto cambiare idea quando era a capo del Partito democratico che si definiva di sinistra. È entrato felicemente nel mondo del capitalismo, si è fatto nuovi amici e guadagna molto bene. Secondo me in questo momento sta celebrando perché è molto contento”.

