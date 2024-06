Quasi 350mila preferenze per Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, dopo il secondo mandato

In Puglia il Pd è il primo partito, con il 33,57% stando allo spoglio per le elezioni Europee. A conclusione delle operazioni di conteggio relative alle 4.029 sezioni, il Pd ha ottenuto 458.737 voti. Al secondo posto, c’è Fratelli d’Italia che ha ottenuto il 26,95% totalizzando 368.182 voti. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle con il 14,11% e 192.737 voti. A seguire Forza Italia-Noi Moderati-Ppe con il 6,19% con 106.394 voti e poi la Lega Salvini Premier con il 6,19% e 84.601 voti.

Decaro in Puglia raccoglie quasi 350mila preferenze

Quasi 350mila preferenze in Puglia. Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, dopo il secondo mandato, alle Europee ha ottenuto 348.583 preferenze quando mancano poche sezioni per completare lo scrutinio. Il dato si riferisce a 3.895 sezioni sul totale di 4.029 in Puglia, stando a quanto reso noto dalla Prefettura del capoluogo pugliese.

Nel Barese Pd primo con 45,66%, Fdl al 23,26%

In provincia di Bari, al termine dello scrutinio per le elezioni europee, con il conteggio delle schede relative a tutte le 1.225 sezioni, il Pd risulta il primo partito con il 45,66% e 216.594 voti, trainato dalla candidatura di Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari dopo due mandati. A seguire c’è Fratelli d’Italia, con il 23,62% e 112.046 voti. Al terzo posto, nel Barese, il M5S con il 10,43 % e 49.495 voti.A seguire, Forza Italia-Noi Moderati-Ppe con il 6,12% e 20.021 voti, la Lega Salvini Premier con il 4,24% e 20.099 voti e Alleanza Verdi e Sinistra con il 3,12% con 14.790 voti.

