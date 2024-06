Il capogruppo alla Camera di Forza Italia: "Il PPE troverà la quadra per alleanze europee"

“Noi siamo sempre stati felici dei risultati dei nostri alleati, saranno felici anche loro no?”. Così Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, commentando le proiezioni dei risultati delle europee e il possibile sorpasso alla Lega dalla sede del partito a Roma: “Abbiamo sempre avuto grande rispetto dei nostri alleati, siamo fedeli e loro saranno fedeli e saranno soddisfatti che un loro alleato ha raggiunto risultati che magari prima non si attendevano”. “Bossi più soddisfatto di Salvini? Problemi loro, ognuno guarda virtù e vizi che ha dentro casa”, commenta Barelli, che poi analizza gli equilibri europei: “Con le destre che crescono in vari paesi d’Europa, non in Italia o così pare, significa che l’equilibrio sarà fondamentale e l’equilibrio viene rappresentato dal PPE”. “Un’idea di Europa più vicina ai conservatori o ai socialisti? Noi riteniamo che il PPE avrà un ruolo importante per trovare la quadra”, conclude Barelli.

