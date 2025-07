Europei di calcio femminile, la nazionale inglese festeggia la vittoria per le strade di Londra

La nazionale inglese femminile festeggia la vittoria degli Europei di calcio. La squadra celebra la conquista del trofeo (per la seconda volta di fila) per le strade di Londra, a bordo di due bus scoperti. Migliaia di tifosi sono accorsi per le vie della capitale britannica, con le Lionesses che hanno sfilato lungo l’iconico Mall fino a Buckingham Palace.

Le ragazze guidate dalla ct Sarina Wiegman hanno vinto la competizione contro la Spagna, battuta in finale ai rigori per 3-1, a Basilea (Svizzera).