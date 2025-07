Pordenone, furti ai danni di anziani: i malviventi in azione

La Polizia di Stato di Pordenone ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalità bulgara, un uomo e due donne, accusati di far parte di un gruppo criminale dedito ai furti seriali con carattere transnazionale, commessi sistematicamente sul territorio italiano e in altri Paesi dell’Unione Europea. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia di una donna di settantanove anni, vittima di un furto avvenuto il 19 gennaio scorso all’interno di un supermercato di San Vito al Tagliamento, comune in provincia di Pordenone.

Il modus operandi – svelato dalle telecamere di videosorveglianza – era consolidato e particolarmente insidioso: le vittime, per lo più persone anziane, venivano individuate e accerchiate all’interno dei supermercati. Mentre una delle due malviventi distraeva l’anziana, l’altra asportava con abilità il portafoglio dalla borsa o dallo zaino. All’esterno, l’uomo fungeva da autista e da palo, rimanendo in costante contatto telefonico con le complici, pronto a garantirne una rapida fuga.