Il neo rieletto sindaco leader dei Progressisti

Il campo largo a Cagliari replica il successo alle regionali di febbraio, segnando la differenza rispetto al resto d’Italia. Secondo il neo rieletto sindaco Massimo Zedda per “la buona politica, la presenza sul territorio, tenete presente che già alle europee c’è un dato di contro tendenza nell’Isola, positivo per il centrosinistra e il campo largo rispetto ad altre realtà d’Italia”. Per il neosindaco, leader dei Progressisti, “è un dato che si sta consolidando elezione dopo elezione e che dovrà comportare una stretta collaborazione tra le istituzioni regionali e le amministrazioni comunali, non solo quella di Cagliari, ma tutte, perché le tante occasioni di sviluppo, partendo dal basso, che possano crearsi nelle tante realtà comunali nella Sardegna, potrebbero determinare uno sviluppo omogeneo, diffuso, a beneficio di tanti e tanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata