Nel capoluogo lombardo costituiti tutti i 1.247 seggi ordinari

Urne aperte per l’elezione del Parlamento europeo. Quindici fra liste e partiti si contendono i 76 posti da eurodeputato che spettano all’Italia a Bruxelles e Strasburgo. A Milano tutti i 1.247 seggi ordinari presenti in 162 scuole e i 66 seggi speciali (presenti ad esempio negli ospedali e nelle case di cura) sono stati costituiti, oltre alle 8 sezioni dislocate all’Università Cattolica e al Politecnico per il voto di quasi 5mila studenti e studentesse fuorisede.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata