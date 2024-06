Depositata alla Camera il 31 maggio scorso a prima firma Catia Polidori. Convogli da collocare preferibilmente in testa al treno

Riservare per donne e persone fragili la carrozza di testa adiacente a quella del macchinista. È la proposta di legge di Forza Italia contro le violenze e le molestie in treno, depositata alla Camera il 31 maggio scorso a prima firma Catia Polidori.

“Il tema della sicurezza sui treni rappresenta una vera e propria emergenza – si legge in una prima stesura del provvedimento, visionata da LaPresse – Le cronache recenti riportano episodi incresciosi perpetrati principalmente nei confronti delle persone più esposte, donne e persone fragili, alle quali è invece opportuno dare la possibilità di viaggiare e spostarsi liberamente ed in sicurezza. Sono infatti frequenti i casi di viaggiatrici che hanno subito abusi verbali o molestie fisiche durante i viaggi in treno, in particolare nelle ore serali quando il numero degli utenti cala e gli scompartimenti restano semideserti”.

La pdl dal titolo ‘Disposizioni per la sicurezza delle donne e dei soggetti fragili nei viaggi ferroviari’ è costituita da un unico articolo e punta all’istituzione di ‘carrozze rosa’, da collocare preferibilmente in testa al treno, “garantendo così una maggiore vicinanza al capotreno e al personale di bordo”. La norma è già realtà in “Malesia, Egitto, India e Giappone – sottolinea chi la promuove – che hanno adottato questa politica per tutelare le donne e combattere ogni forma di Violenza di genere sui mezzi pubblici”.

