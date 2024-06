La premier al suo omologo Edi Rama: "Solidarietà per attacchi ricevuti"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza all’interno della struttura di accoglienza allestita al porto di Shengjin che si occuperà delle procedure di ingresso (identificazione e registrazione) dei migranti nell’ambito del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria: “Sono contenta di essere qui e contenta di avere questa occasione e sono contenta di aver con il primo ministro Edi Rama avuto l’occasione di verificare lo stato d’attuazione delle strutture che erano previste dal protocollo d’intesa tra Italia Albania, che i nostri governi hanno sottoscritto sette mesi fa per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Voglio dire che chiaramente, come si evince molto bene dalle parole del primo ministro Edi Rama, Italia e Albania sono storicamente nazioni amiche, sono storicamente nazioni che sono abituate a lavorare e a collaborare insieme e io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro Rama, tutto il popolo albanese, per aver offerto il loro aiuto all’Italia, per aver stretto con noi un accordo che io considero un accordo di grande respiro europeo”.

“Al primo ministro Rama, al popolo albanese, seguendo le parole che abbiamo appena ascoltato voglio anche rinnovare tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza, la vicinanza del governo italiano, del popolo italiano per gli attacchi che hanno ricevuto in questi mesi, da quando cioè hanno deciso di offrire anche con questo governo la loro collaborazione all’Italia”, ha aggiunto Meloni.

