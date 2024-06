Il centro servirà a smaltire le procedure di ingresso dei migranti sbarcati in Italia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Albania, accompagnata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per visitare la struttura di Shengjin, ultimata nelle ultime ore nell’ambito del Patto siglato lo scorso anno con il premier di Tirana, Edi Rama. A Shengjin, in particolare, verranno smaltite le procedure di ingresso delle persone sbarcate sulle coste italiane e distribuite dall’altra parte dell’Adriatico per non sovraffollare i centri di accoglienza del nostro Paese. La struttura potrà ospitare circa 200 persone che poi saranno trasferite nelle strutture di Gjader.

