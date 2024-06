La segretaria del Pd attacca la premier: "Doveva costare 650 milioni, stanno diventando 800"

Elly Schlein attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, andata a Shengjin, in Albania. In questa cittadina a 70 km da Tirana, la premier ha fatto visita alla struttura di accoglienza che si occuperà delle procedure di ingresso (identificazione e registrazione) dei migranti che arriveranno dall’Italia. “Meloni va a quattro giorni dal voto a fare un costosissimo spot elettorale in Albania. Doveva costare 650 milioni, stanno diventando 800 milioni. Non ci facciamo dire che non ci sono i soldi per assumere nella sanità pubblica, potevamo utilizzarle meglio lì queste risorse”, ha detto la segretaria del Pd a ‘Cinque minuti’, in onda stasera su Rai1. I migranti costano anche in Italia? “Ma con questo meccanismo costano molto di più”, replica Schlein, “oltretutto calpestandone i diritti. Ciascun funzionario pubblico italiano che dovesse lavorare in quei centri prenderebbe una indennità aggiuntiva perché lavora fuori”, ha aggiunto.

