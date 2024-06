Il segretario della Lega a margine della conferenza stampa alla Camera sugli emendamenti del “Salva Casa”

“L’8 e il 9 gli italiani faranno la loro scelta. E dall’aria che tira penso che la Lega andrà molto bene in tutta Italia e a occhio penso che Vannacci sarà uno dei candidati più votati ma non della Lega ma di tutta la politica italiana”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa alla Camera sugli emendamenti del “Salva Casa”. “Qualcuno a sinistra si farà un esame di coscienza dopo averlo dipinto come il male assoluto se centinaia di migliaia di italiani lo scelgono qualcuno si farà i suoi conti”, ha aggiunto il ministro.

