La premier Giorgia Meloni è intervenuta ad Agorà su Rai3. “Le parole di De Luca erano riverberate dal tipico bullismo di chi alle spalle fa il gradasso e quando poi ti affronta non è più in grado di farlo. E queste forme di bullismo sono molto più usate nei confronti delle donne” ha detto la presidente del Consiglio.

Da quando è nato il governo “sono passati 17 mesi, a me sembrano 17 anni. Percepisco un po’ di morbosità sulla mia vita privata, ed è una cosa che non ti aiuta, perché chiunque ha bisogno di avere una dimensione privata. Io ogni sabato e domenica mi ritrovo sotto casa frotte di fotografi che mi seguono ovunque vada. Io ho scelto di fare politica, se avessi voluto partecipare al Grande Fratello avrei fatto quello. Mi si sta togliendo la normalità, e io invece vorrei conservare quella normalità, sto lottando con tutte le mie forze per rimanere quella che sono” le parole di Meloni.

Meloni: “Europee saranno referendum tra due visioni Ue”

“Immagino un’Europa che faccia meno e lo faccia meglio. Noi in questi anni abbiamo avuto un’Europa che pretendeva di normare ogni aspetto della nostra vita. Ad esempio come quello che succede con la transizione verde. Che secondo me deve dare degli obiettivi, ma non ha molto senso che ci leghiamo mani e piedi all’elettrico cinese prodotto con le centrali a carbone, perché si chiamano ‘emissioni globali’ non a caso. Serve un’Europa che sia un gigante politico, e non abbiamo visto questo in questi anni, abbiamo avuto un’Europa che era un gigante burocratico, non in grado però di affrontare le sfide globali. Il voto del 8 e 9 giugno sarà un referendum tra queste due visioni di Europa: per la prima volta ci troviamo davvero di fronte alla possibilità di cambiare qualcosa in Europa, con una maggioranza diversa” sottolinea la premier.

Meloni: “In Medioriente spiragli per cessate il fuoco sostenibile”

“In Medioriente si aprono spiragli per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi israeliani. Noi lavoriamo a sostegno di questo e a sostegno di una soluzione strutturale per i due popoli due Stati. Saremo protagonisti anche nel futuro di questa importante regione” conclude la presidente del Consiglio.

