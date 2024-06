La presidente del Consiglio ospite di 'Quarta Repubblica': "Renzi? Non la votano perché sono simpatica, ma perché la condividono"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non fa marcia indietro sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, anzi crede che il provvedimento troverà in Parlamento una maggioranza ancora più ampia di quella che sostiene il governo. “La dobbiamo dare per acquisita, fermo restando il lavoro che fa il Parlamento. Quello non dipende più da me, il Parlamento è sovrano, ma mi pare che ci sia la maggioranza e forse in questo caso una maggioranza più ampia di quella che è semplicemente la maggioranza…”, ha detto la premier ospite di ‘Quarta repubblica’ su Retequattro. Il riferimento è al possibile appoggio esterno della riforma da parte, ad esempio, di Italia Viva e di Matteo Renzi. Un tema sul quale Meloni ha detto: “Non è che la votano perché gli sto simpatica io, eventualmente la votano perché la condividono, come spero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata