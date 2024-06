Il presidente della Repubblica accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto

Dopo aver reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto, in occasione del 78° anniversario della Repubblica, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha raggiunto via dei Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia per assistere, dalla tribuna presidenziale, alla tradizionale Parata Militare. Il presidente della Repubblica è stato accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto

