Il commissario europeo all'Economia visitando i cantieri al Valentino

“Lo stato di attuazione del Pnrr a Torino è buono e questo è incoraggiante per la Commissione europea. Vediamo grandi operazioni, tantissimi cantieri diffusi sul territorio, biblioteche, edilizia scolastica e mobilità, un contributo del piano di Recovery europeo al rilancio del lavoro e della qualità della vita in questa città. È molto importante l’accento che Torino ha voluto dare anche negli investimenti legati al Pnrr al legame fra la dimensione sociale e culturale, nelle periferie e al Valentino anche con un’attrazione potenziale di svago e turismo davvero straordinaria. Tutto questo penso faccia bene all’Europa. Vedere una città che si trasforma è un fatto molto positivo ed è la conferma che Torino, come altre città italiane, sono in prima fila nell’attuazione di questo grande programma di recovery”. Lo dice il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine della visita dei cantieri del Pnrr in corso nell’area del Valentino a Torino. Si tratta, ribadisce il commissario, di “buone notizie che fanno bene all’Europa. Qui a Torino abbiamo un esempio di lavoro ben coordinato e di puntualità fin qui nel rispetto delle scadenze. Penso che questo confermi la misura nella quale le città in Italia sono protagoniste dell’attuazione del Pnrr e dei suoi investimenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata