Le celebrazioni in occasione del Centenario del suo ultimo discorso

In occasione del Centenario del discorso di Giacomo Matteotti, a Palazzo Montecitorio in Transatlantico è stata presentata la mostra che raccoglie una sintesi dell’attività del deputato socialista attraverso i documenti dell’archivio storico e della Biblioteca della Camera. La visita, a cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolta prima dell’inizio della cerimonia in Aula. Nel suo discorso Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le intimidazioni, i pestaggi e le violenze fasciste, subite in vista delle elezioni del 6 aprile del 1924, chiedendone l’annullamento. Pochi giorni dopo, infatti, il 10 giugno, venne rapito da una squadra fascista e ucciso. Il suo corpo fu ritrovato nelle campagne appena fuori Roma due mesi dopo, il 16 agosto.

