Lavori parlamentari sospesi per la chiusura delle campagne elettorali in vista delle consultazioni dell'8 e 9 giugno

Lavori parlamentari sospesi e sprint dei leader in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. La prima a dare appuntamento a militanti ed elettori è Giorgia Meloni che sabato 1 giugno sarà in piazza del Popolo a Roma, per l’iniziativa di FdI dal titolo ‘Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa’. La premier trascorrerà la prima parte del pomeriggio nei panni della leader di partito, per poi – in serata – rivestire quelli istituzionali da presidente del Consiglio per partecipare al tradizionale ricevimento al Quirinale in vista della Festa della Repubblica. Al momento – spiegano dal partito – è l’unico evento elettorale in calendario, anche se non mancheranno interviste radio e tv.

Salvini il 6 giugno a Roma con Vannacci

Punta tutto su Piano casa e decreto autovelox Matteo Salvini (“A difesa della casa e dell’auto degli italiani”, recitano i manifesti elettorali che campeggiano nelle città), che chiama la Lega a una “mobilitazione generale” in vista del voto. Il vicepremier sarà sabato a Milano insieme al generale Roberto Vannacci, che lo accompagnerà anche il 6 giugno a Roma. Lunedì, invece, tappa a Bari.

Tajani sceglie Napoli

Sceglie Napoli Forza Italia. L’appuntamento con Antonio Tajani, parlamentari e militanti è per le 17 del 6 giugno in Piazza Matteotti. Per raggiungere la città partenopea, FI metterà a disposizione un ‘treno azzurro’, totalmente gratuito, che partirà alle 15 da Roma Termini e rientrerà in serata.

Schlein a Padova sulle orme di Berlinguer

Padova, invece, farà da scenografia alla chiusura elettorale del Pd, venerdì 7 giugno. La scelta di Elly Schlein non è casuale, perché, proprio a Padova, il 7 giugno del 1984, Enrico Berlinguer pronunciò il suo ultimo discorso pubblico, durante un comizio per le Europee di allora. Il leader del Pci venne colto da un malore sul palco, ma continuò a parlare. “E ora compagne e compagni, vi invito a impegnarvi tutti, in questi pochi giorni che ci separano dal voto – disse pronunciando quello che sarebbe diventato a tutti gli effetti il suo testamento politico – Lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, dialogando con i cittadini”. Morì poche ore dopo. Schlein, che ha scelto il volto di Berlinguer come immagine per la tessera Pd del 2024, ha già invitato i suoi a “stare in mezzo alla gente” e si avvia a concludere il suo personale “viaggio per l’Italia” da circa 120 tappe. Venerdì la leader dem sarà in Liguria, mentre sabato sono in agenda i comizi di chiusura a Milano e a Torino (che, con ogni probabilità, impediranno alla segretaria di essere presente al ricevimento del Quirinale). Domenica la chiusura romana, alle 18.30 in piazza a Testaccio, per una manifestazione a difesa della Costituzione e contro il premierato e l’autonomia.

Conte chiude il 7 giugno a Palermo

“Chiuderemo la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle il prossimo 7 giugno a Palermo“, annuncia, invece, il leader del M5S, Giuseppe Conte, contattato da LaPresse durante la tappa catanese del suo tour elettorale. Dalla Sicilia il Movimento lancia lo sprint finale “per portare in Europa dei costruttori di pace che facciano valere le ragioni degli italiani, le ragioni di chi dice no alla guerra e all’austerity, di chi combatte la corruzione e vuole diritti per tutti”, aggiunge. Il 5 giugno l’ex premier riunirà elettori e sostenitori al teatro Brancaccio con l’ultima ‘replica’ de ‘L’Italia che conta’, il format con il quale ha girato i teatri d’Italia nelle ultime settimane.

Stati Uniti d’Europa, Azione e Avs

Chiusura a Roma, poi, per gli Stati Uniti d’Europa. Il 6 giugno i candidati saranno in una piazza della Capitale insieme a Matteo Renzi ed Emma Bonino. Sfiderà FI anche geograficamente, invece, Carlo Calenda, con l’evento di chiusura previsto a Napoli in piazza dei Martiri. Venerdì il leader di Azione incontrerà i giovani industriali a Rapallo e poi sarà Bologna, sabato tappa a Perugia, domenica e lunedì Catania e Palermo. Scelgono il Piemonte, infine, in onore di Ilaria Salis, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che saranno giovedì 6 a Torino per spingere la capolista di Avs nel Nord Ovest, che si trova agli arresti domiciliari a Budapest.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata