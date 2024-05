La presidente del Consiglio: "Trovo bizzarro che venga definita una vendetta"

Giorgia Meloni ha ribadito che il ddl riforma non è una punizione nei confronti dei giudici. “Scusi di che cosa dovrei vendicarmi con i magistrati? Io non capisco perché si possa considerare una riforma del genere punitiva nei confronti dei pm, e trovo bizzarro che venga definita una vendetta. Io non considero la magistratura un mio nemico e a questo punto chiedo ai magistrati se non considerino il governo un nemico”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata su Corriere.it. La normativa approvata in Consiglio dei ministri, che prevede una netta separazione delle carriere nella magistratura, ha scatenato le critiche da parte dell’Associazione nazionale magistrati e delle opposizioni. L’Anm, infatti, considera la riforma come una “chiara intenzione di attuare un controllo da parte della politica”.

La premier, intervistata da Corriere.it, ha poi affrontato diversi temi: dalla guerra in Ucraina alle elezioni europee, dal premierato al fisco passando per il recente botta e risposta con il governatore campano Vincenzo De Luca.

Giustizia, Meloni: “Non ho paura di chi mi combatte per mantenere status quo”

“Io non sono per la conservazione, non ho paura di chi ritiene di combattermi per mantenere lo status quo, non sto qui a scaldare la sedia”, ha detto ancora la premier commentando la riforma della giustizia.

Ue, Meloni: “Orban? Europa non è salotto radical chic, sbaglia chi lavora per dividere”

Orban? “Io in Europa dialogo con tutti e non sono completamente d’accordo con nessuno perché ho la mia identità. In ogni caso non sarò mai d’accordo con chi crede l’Ue un club, un salotto radical chic in cui qualcuno decide chi ne possa fare parte, chi lavora per dividere fa un errore fondamentale, bisogna cercare la sintesi”, ha spiegato Meloni in merito al suo rapporto con il leader ungherese Viktor Orban.

Europee, Meloni: “In Ue non voglio ‘inciucione’ ma maggioranza alternativa”

Per la prossima Commissione Ue “Non parto dal candidato ma dalla maggioranza. Se si parte dal candidato è per costruire il sistema dell’inciucione e della maggioranza arcobaleno. Io provo a costruire maggioranza differente, se ci sarà parleremo anche del prsidente”. Se sarà italiano? “Sono ricotruzioni curiose prima che i cittadini votino”, ha affermato Meloni. Quanto alla candidatura di Ursula von der Leyen, “io non faccio la cheerleader, non sto con quello o con quell’altro. Io sto dalla parte dell’Italia sempre e comunque. Von der Leyen era presidente della Commissione ed era mio dovere cercare di collaborare con lei sui migranti, anche se su molti temi non eravamo d’accordo”, aggiunge Meloni, ricordando che “sono leader dei conservatori e lavoro per una maggioranza alternativa alla sinistra e alle maggioranze arcobaleno che non funzionano in Europa come in Italia”.

