Il primo cittadino del capoluogo lombardo: "Siamo una città internazionale, per me è un vanto"

“Tecnicamente la qualità dell’aria è molto migliorata. Lo dicono veramente tutte le analisi. E nel 2023 la città in Italia che più ha ridotto le immissioni è Milano“. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, a Palazzo Reale ospite di ‘Sky TG24 Live In’. “E’ sufficiente? Assolutamente no”, aggiunge. “Milano è una città internazionale, probabilmente non lo era 20 anni fa”, ha poi sottolineato Sala: “Oggi il 21% di chi vive a Milano non è italiano d’origine e per me questo è un vanto”.

Milano, Sala: “Troppe auto in città, creare alternative sostenibili”

Si sta lavorando per rendere Milano “meno inquinata e ciò non nasce se non da azioni precise. Nessuno di noi fa la guerra alle macchine ma ci sono troppe auto in città: 49 ogni 100 abitanti. Sono semplicemente troppe”, ha poi spiegato Sala. Per farlo occorre dare – soprattutto “ai giovani” delle “alternative” come il “trasporto pubblico, lo sharing”. O anche “attraverso i divieti: la low immission zone”. Per “fare le cose importanti bisogna anche essere divisivi“, ha sottolineato.

