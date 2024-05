La presidente nel Consiglio su Facebook per i suoi 'Appunti di Giorgia'

“Voglio rivolgere una domanda alla segretaria del Pd Schlein, che ha detto di recente che in questo e anno e mezzo starei cancellando la libertà delle persone. Accusa singolare da chi ha votato i provvedimenti per chiudere dentro casa la gente durante la pandemia. Ma voglio chiedere a Schlein: quali sarebbero le libertà cancellate da questo governo e con quali provvedimenti sarebbero state cancellate?”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su Facebook per i suoi ‘Appunti di Giorgia’. “Le nostre sono battaglie di libertà, il Pd ci dica quali libertà avremmo cancellato. Se Schlein fa riferimento al fatto che non avremmo approvato il salario minimo, voglio ricordarle che in 10 anni nemmeno loro lo hanno approvato e non hanno nemmeno tagliato il cuneo”, ha concluso, “la libertà è sempre stata limitata solo dalla sinistra e il punto è che i cittadini lo hanno capito”.

