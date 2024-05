Giovanni Toti potrebbe essere sentito da metà settimana, i suoi avvocati oggi faranno richiesta

Ricominciano gli interrogatori per la maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria delle procure di Genova e La Spezia. Dopo lo slittamento di sabato è previsto in tarda mattinata, dopo le 12.30, l’interrogatorio di Aldo Spinelli, in tribunale a Genova. L’imprenditore portuale e terminalista genovese, per un errore tecnico di comunicazione due giorni fa, era rimasto solo in aula senza i suoi avvocati e non ha potuto comparire davanti al giudice. Questa mattina prima di lui verranno sentiti il figlio Roberto Spinelli, il vertice dell’ente bacini Mauro Vianello e Francesco Moncada, già dimesso dal Cda di Esselunga.

Nelle prossime ore verrà avanzata la richiesta da parte degli avvocati di Giovanni Toti di essere ascoltato dai magistrati. Il governatore ligure potrebbe essere sentito già da metà settimana.

