Il capo dello Stato riceve al Colle una delegazione del World Meeting on Human Fraternity

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato sabato mattina al Quirinale una delegazione del World Meeting on Human Fraternity #BeHuman guidata dal Cardinale Mauro Gambetti, Presidente della Fondazione Fratelli tutti, da Graça Machel Mandela, Vice Presidente di The Elders e dal Prof. Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace 2006. Il capo dello Stato ha affermato: “La vostra azione di prossimità arricchisce quella degli organismi multilaterali, promuovendo l’incontro con l’altro perché, come spesso ripete Papa Francesco, ‘nessuno si salva da solo’. E perché, in realtà, per ciascuno la libertà e i diritti si realizzano non a detrimento di quelli degli altri, e neppure soltanto limitandosi al rispetto di quelli gli altri. Perché si realizzano, in realtà, davvero pienamente, insieme a quelli degli altri. Perché libertà e diritti non sono beni divisibili“. Al termine della cerimonia, i premi Nobel per la pace Rigoberta Menchu’ Tum e Maria Ressa hanno consegnato a Sergio Mattarella il documento redatto quale Dichiarazione Finale della sessione dei premi Nobel partecipanti al 2024 World Meeting on Human Fraternity #BeHuman.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata