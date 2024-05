Il presidente del Movimento 5 Stelle a margine della conferenza per gli stati generali dei commercialisti a Roma

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della conferenza per gli stati generali dei commercialisti a Roma, si è espresso sull’arresto del governatore della Liguria Giovanni Toti: “C’è un problema oggi in Italia di questione morale, di corruzione, di contaminazione tra politica e affari”.

“Ormai c’è un tariffario accreditato da nord a sud. Si paga per un voto in campagna elettorale dai 10-20 euro fino a 50 euro. Non possiamo fare finta di nulla, è una degenerazione”, continua l’ex premier, che lancia quindi un appello ai cittadini: “C’è un modo per contrastare tutto questo: iniziamo ad andare a votare in massa tutti quanti”. E sulle dimissioni di Toti: “È bene che ne tragga le conseguenze per tenere come sempre al riparo le istituzioni da quello che è un discredito che fa male a tutti”.

