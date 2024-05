Il segretario di Italia Viva: "Si scrive Schlein si legge M5S e Cgil"

Il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato a Napoli a margine della presentazione delle liste per le elezioni europee nella circoscrizione Mezzogiorno di Stati Uniti d’Europa, si è espresso sulla proposta di referendum per l’abolizione del Jobs Act: “Ciascuno la pensi come vuole, ma il dato di fatto è che il Pd ha approvato questa legge con gli stessi parlamentari che adesso andranno a raccogliere le firme per abrogarla. Il Partito Democratico ormai non esiste più. Il Pd riformista che avevamo conosciuto non c’è più“. “Si scrive Schlein si legge M5S, si scrive Schlein si legge Cgil”, ha concluso Renzi.

