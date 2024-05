Luigi Rispoli aveva accostato la foto della segretaria dem con quella della donna di Neanderthal

Le scuse di Luigi Rispoli, vicepresidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli, dopo essere finito nella bufera per un post sui social in cui aveva accostato la foto della segretaria del Pd, Elly Schlein, e della donna di Neanderthal scrivendo “separate alla nascita“. Il post è stato rimosso e Rispoli, in un nuovo tweet, ha scritto: “A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a Elly Schlein”. Dura la senatrice napoletana del Pd Valeria Valente: “La toppa di Luigi Rispoli – commenta su X – è quasi peggio del buco: scaricare la responsabilità sui propri collaboratori non é accettabile. Quel post contro Elly Schlein non era certo simpatico, ma sessista e offensivo. Per la destra senza argomenti il bersaglio è il corpo delle donne. Roba vecchia”.

