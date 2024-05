"Il governo va avanti, basta vedere i risultati", ha aggiunto il vicepremier

“Quando sarà opportuno la decisione la prenderemo. La cosa non imbarazza il governo. Io sono garantista e lo sono stato anche con Decaro. Credo che i cittadini vogliano soluzioni non litigate. Non mi sono mai accanito contro nessuno e non ho usato politicamente la vicenda Decaro. Il governo va avanti, basta vedere i risultati, giro l’Italia e vedo che sul governo c’è un largo consenso. Mi pare comunque che la maggioranza si stia allargando e l’opposizione si stia riducendo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando del caso Santanché a margine della presentazione del nuovo libro di Paolo del Debbio a Roma.

