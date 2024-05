Messaggio del presidente della Repubblica durante l'evento con cui a Roma si celebrano i 163 anni dalla costituzione dell'Esercito

“Nella realtà geopolitica che viviamo, dove conflitti e guerre minano la pace e minacciano ormai direttamente le libertà e la sicurezza della stessa Europa, l’Esercito si conferma elemento essenziale del nostro strumento militare, a difesa della Repubblica e dei valori della sua Costituzione, e a sostegno della stabilità e della convivenza internazionali”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’evento con cui a Roma si celebrano i 163 anni dalla costituzione dell’Esercito.

“Alle donne e agli uomini della Forza Armata, impegnati in Italia e all’estero, mi è grato rivolgere il ringraziamento del Paese per la loro opera, in occasione del 163° anniversario dall’istituzione, unitamente all’espressione dell’omaggio alla memoria dei caduti per l’Italia – aggiunge – La loro professionalità, il senso di umanità e l’incondizionata dedizione alla tutela della comunità dei concittadini e dell’ordinamento internazionale, caratterizzano il loro servizio alla Patria“.

