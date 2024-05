Fissata inizialmente per lo scorso 2 maggio, l'audizione era saltata a causa dell'indisponibilità del governatore pugliese

La Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha convocato per venerdì 10 maggio alle 10,30 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Fissata inizialmente per lo scorso 2 maggio, l’audizione era stata sconvocata dalla Commissione a causa dell’indisponibilità del governatore pugliese impegnato in Conferenza delle Regioni, di cui è vicepresidente.

