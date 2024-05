Il presidente della Regione Puglia aveva chiesto un rinvio per quella data, dicendosi "indisponibile"

È stata sconvocata dalla Commissione Antimafia, la seduta prevista per domani, giovedì 2 maggio. Lo riporta il sito della Camera. La riunione era stata fissata per l’audizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale però aveva chiesto un rinvio per quella data, dicendosi “indisponibile”.

